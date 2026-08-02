Una cárcel de la RD del Congo se queda vacía tras la fuga de 50 presos

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Nairobi, 2 ago (EFE).- Al menos 50 presos se fugaron de la prisión de la localidad de Luebo, en la provincia congoleña de Kasai, en el centro-sur de la República Democrática del Congo (RDC), lo que dejó sus instalaciones vacías, informaron las autoridades locales.

«No queda ningún preso dentro del recinto de la prisión. Nos encontramos en una situación de inseguridad», declaró el sábado el administrador de Luebo, Jean Tshiawuke wa Tshiawuke, según recogieron este domingo medios locales.

Tshiawuke dijo que incluso los reclusos considerados peligrosos lograron huir del centro penitenciario en una acción que se sospecha que contó con la colaboración de algunos agentes de los servicios de seguridad de la prisión.

La fuga tuvo lugar durante la noche del jueves al viernes pasados, cuando los fugitivos lograron forzar los accesos de la prisión y huyeron tras robar tres armas.

Por todo ello, el administrador territorial pidió a los servicios de seguridad localizar a los fugitivos, e invitó a la población a denunciar o detener a cualquier preso fugado que vean en la zona.

Las fugas de las cárceles congoleñas son un problema recurrente en el país, y el episodio reciente más grave tuvo lugar en septiembre de 2024, cuando al menos 129 personas murieron durante un intento de fuga de la prisión central de Makala, la más grande de la RDC y situada en Kinsasa.

Esta misma cárcel fue escenario en 2017 de una fuga masiva de unos 4.500 presos durante el asalto efectuado contra el penal por seguidores de la secta Bundu Dia Kongo para liberar a su líder, Mwana Nsemi. EFE

pmc/agf