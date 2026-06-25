Una candidata demócrata denuncia que Trump bloquea un puente entre EEUU y Candaná

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La candidata demócrata al Senado por el estado de Míchigan denunció el miércoles que el presidente Donald Trump está bloqueando la inauguración de un nuevo puente entre Estados Unidos y Canadá para favorecer a un donante.

La acusación de Mallory McMorrow comenzó a circular hace meses, después de que Trump divulgara informaciones, aparentemente engañosas, sobre la construcción del Puente Internacional Gordie Howe, que costó alrededor de 4.700 millones de dólares, que conecta Detroit con Windsor (Ontario).

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el 9 de junio que el puente se inauguraría oficialmente en tres días. Sin embargo, se retractó dos días después debido a que Washington había pedido cancelar la apertura de la obra.

En un anuncio de campaña y un comunicado de prensa publicados el miércoles, McMorrow denunció que el retraso es culpa de Trump, quien actuaba en nombre de Matthew Moroun, un multimillonario que donó un millón de dólares a un comité de acción política pro-Trump, MAGA Inc.

La familia de Moroun controla el puente Ambassador, que lleva décadas conectando los centros automovilísticos de Detroit y Windsor.

«El puente Gordie Howe está terminado, pero Donald Trump no lo va a inaugurar, porque la familia multimillonaria propietaria del otro puente le ha dado un millón de dólares».

«Soy Mallory McMorrow y tengo un mensaje para el presidente: abre este maldito puente», dice la aspirante demócrata al Senado en video de campaña.

La publicación de Trump en Truth Social el mes de febrero, en la que criticaba la construcción del puente Gordie Howe, sorprendió a muchos en Canadá.

El republicano denunciaba que se había construido casi sin materiales estadounidenses y que no permitiría su apertura hasta que fuera propiedad de Estados Unidos «al menos en un 50%».

The New York Times informó en febrero de que Trump criticó el puente Gordie Howe después de una reunión entre Moroun y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

bs/acb/dga/nn