Una chispa en un aire acondicionado causó el incendio en el que murieron 11 niños en Argel

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Túnez, 17 jul (EFE).- La causa del incendio declarado la madrugada del jueves en una fundación médica infantil en Argelia fue una «chispa» en un aire acondicionado en la zona donde dormían los menores, informó este viernes la Dirección General Seguridad Nacional (DGSN), principal fuerza de la Policía.

El fuego se originó en una habitación de la primera planta, donde se produjo un cortocircuito, «debido al continuo funcionamiento del aire acondicionado, necesario por el aumento significativo del calor» en el país en los últimos días, con temperaturas superiores a 40 grados.

Como consecuencia del incendio -originado alrededor de las 3:00 horas de la madrugada del jueves hora local (2:00 GMT)-, once niños fallecieron y 19 personas -entre ellos varios menores- resultaron heridas con lesiones de diversa consideración.

El siniestro se produjo en una sede clínica la Fundación Childhood, en el municipio Mohammedia, en Argel, donde las labores de extinción y control del incendio se prolongaron durante casi doce horas, según informaron fuentes de Protección Civil, que no precisaron el número de personas que se encontraban en el interior del edificio en el momento del suceso.

Tampoco detallaron cuántos niños hay entre heridos, de los cuales diez sufrieron quemaduras graves, dos se vieron afectados por problemas respiratorios y siete -«con lesiones menores»- fueron atendidos también por crisis de ansiedad.

Tras conocerse el hecho, el presidente argelino, Abdelmayid Tebún -en visita oficial en Alemania-, transmitió sus condolencias a las familias de los fallecidos y ordenó a las autoridades brindar «todo el apoyo y supervisión» a los heridos, ingresados en dos hospitales de la capital.

La DGSN explicó que, pese a conocerse la causa del siniestro, «la investigación del caso continúa abierta para obtener más información». EFE

sb/cg