Una ciudad de California destrona a Fisher Island de Miami como la zona más cara de EE.UU.

Compartir

2 minutos

Miami (EE.UU.), 3 ago (EFE).- La ciudad estadounidense de Atherton, en California, destronó este año a la exclusiva Fisher Island, en Florida, como la zona residencial más cara de Estados Unidos, impulsada por la bonanza del sector tecnológico y la llegada de grandes fortunas ligadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El coste medio de una vivienda en Atherton, una ciudad en Silicon Valley con menos de 8.000 habitantes, asciende a 9,9 millones de dólares en lo que va de año, según datos de PropertyShark, uno de los portales de análisis de datos e inteligencia inmobiliaria más importantes de Estados Unidos.

Esa cifra supera los 8,3 millones de media a los que se vendió un hogar en Fisher Island, una diminuta isla al sur de Miami Beach que cuenta con su propio código postal y al que solo se puede acceder por ferry, barco privado o helicóptero.

El auge de Atherton, donde habitan Eric Schmidt y Meg Whitman, antiguos directores ejecutivos de Google y HP ,respectivamente, o el jugador de baloncesto Stephen Curry, responde principalmente a la llegada de nuevos multimillonarios ligados al sector tecnológico y las recientes salidas a bolsa en Silicon Valley, donde empleados e inversores de compañías como SpaceX están canalizando sus ganancias hacia el mercado residencial de ultra lujo.

Ubicada a medio camino entre San Francisco y San José, Atherton registró cinco ventas de viviendas de al menos 30 millones de dólares en el primer semestre, según datos publicados por Bloomberg, rozando el récord del año pasado.

El precio de las viviendas en Fisher Island se había multiplicado desde la pandemia de covid-19, cuando decenas de multimillonarios de otros lugares de EE.UU. trasladaron su residencia al sur de Florida.

En 2025, ese coste en la isla alcanzó los 9,5 millones de dólares, frente a los 8,3 millones de la localidad californiana.

Las cinco zonas residenciales más codiciadas de Estados Unidos en 2026 la completan la localidad neoyorquina de Bridgehampton, en la exclusiva zona de Los Hamptons, con un coste promedio de 7,2 millones de dólares; la californiana Newport Beach, con 6,2 millones, y la también neoyorquina Sagaponack, con 6 millones. EFE

hbc/ims/mra