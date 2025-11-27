Una ciudad española nombrará un edificio en honor a la Nobel María Corina Machado

Móstoles (España), 27 nov (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dará nombre a un edificio en la ciudad española de Móstoles, cerca de Madrid, «como homenaje a su figura y a los valores que representa».

El pleno del Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el conservador Partido Popular (PP), aprobó este jueves la propuesta, que señala que «si algo representa María Corina Machado es la defensa de una mujer que desafía al poder cuando ese poder se vuelve opresivo», convirtiéndose en «un símbolo global de igualdad, derechos y libertad».

Fue el propio alcalde, Manuel Bautista, quien trasladó hace unas semanas a Machado esta iniciativa «que honra su incansable lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Venezuela» a través de una carta a la que tuvo acceso EFE, en la que señaló que la líder opositora «inspira a todos aquellos que creemos en la fuerza de los valores democráticos y en la dignidad humana como motor de cambio».

«Estamos convencidos de que su nombre en este espacio público servirá como símbolo permanente de la igualdad, la libertad y la defensa de los derechos humanos, principios que guían la acción de nuestra ciudad y que usted encarna con ejemplaridad», señalaba el alcalde sobre la propuesta de poner su nombre al edificio municipal de Igualdad de Móstoles.

Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre en Noruega, después de que el Comité Nobel anunciase en octubre que el galardón le recaía este año «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Aunque el Gobierno español no ha felicitado oficialmente a Machado por recibir el premio, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este martes en el Senado que le parecen bien «todas las decisiones de la Academia» del Nobel. EFE

