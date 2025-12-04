Una ciudad japonesa deja de ofrecer matrículas de un popular manga por el sobreturismo

2 minutos

Tokio, 4 dic (EFE).- La ciudad japonesa de Kamakura, a unos 50 kilómetros al sur de Tokio, dejará de ofrecer matrículas de motocicleta inspiradas en el popular manga de deportes ‘Slam Dunk’ para tratar de combatir el sobreturismo, en un contexto de rechazo de parte de la sociedad japonesa al aumento sin precedentes de las visitas al país desde el fin de la pandemia del coronavirus.

Las autoridades municipales anunciaron su decisión este miércoles, según recoge el periódico japonés Asahi, de retirar unas matrículas que comenzaron a repartirse en 2014 como parte de una estrategia de la ciudad para promocionarse.

El diseño representa un cruce de ferrocarriles que aparece en los créditos iniciales de la adaptación al anime de ‘Slam Dunk’, y que atrae a numerosos turistas para hacerse fotos, lo que ha llevado a las autoridades a desplegar a policías en la zona.

Según Asahi, algunos residentes se habían quejado de que las matrículas, reservadas a motocicletas pequeñas, contribuían a atraer visitantes.

Las autoridades municipales seguirán aceptando solicitudes para la matrícula de ‘Slam Dunk’ hasta el 30 de enero, momento a partir del cual solo se emitirán las matrículas estándar.

Japón lleva desde 2022, cuando se reabrió al turismo tras dos años de cierre por la pandemia de la covid, registrando cifras sin precedentes de visitantes, y va camino de superar la barrera de los 40 millones de turistas este 2025.

La llegada masiva de personas ha generado rechazo en parte de la sociedad, y es habitual encontrar cuentas en redes sociales que denuncian el comportamiento «maleducado» de algunos extranjeros, lo que ha beneficiado el auge de partidos de corte xenófobo y antimigración como Sanseito, tercera fuerza de la oposición en la Cámara Alta desde las elecciones de julio. EFE

