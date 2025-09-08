Una clasificada Paraguay viaja a Perú para su último duelo de las eliminatorias

1 minuto

Asunción, 8 sep (EFE).- Con la clasificación asegurada al Mundial de 2026, la selección de Paraguay partió este lunes a Lima para enfrentarse a la de Perú el martes en partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

«¡Rumbo al último juego de las Clasificatorias!», publicó en la red social X la Asociación Paraguay de Fútbol (APF) antes de la salida de los jugadores y del equipo técnico Albirrojo desde el aeropuerto Silvio Pettirossi.

En total, 28 convocados por el entrenador argentino Gustavo Alfaro viajaron para el cotejo que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima.

El conjunto paraguayo cumplió este lunes su último entrenamiento, que incluyó activaciones en el campo, juegos recreativos y de control y tareas tácticas, indicó la APF en un comunicado.

Además, los arqueros Roberto Fernández, del paraguayo Cerro Porteño; Carlos Coronel, del New York Red Bulls de la MLS; Juan Espínola y Orlando Gil, de los argentinos Newell’s Old Boys y San Lorenzo de Almagro, respectivamente, cumplieron ejercicios específicos con la supervisión del preparador Diego Carranza.

Paraguay conquistó el pasado jueves su boleto al Mundial 2026, después de 15 años de su participación en Sudáfrica 2010, al empatar 0-0 frente a Ecuador en la decimoséptima fecha de las eliminatorias, resultado que lo dejó sexto de la clasificación, con 25 puntos.

En tanto que Perú tiene 12 enteros y está eliminada, al terminar en el penúltimo puesto de la ronda. EFE

nva/lb/gbf

(foto)