Una coalición japonesa apoyará a Takaichi como primera mujer gobernante

afp_tickers

1 minuto

El partido oficialista de Japón y su principal opositor deberán formar una coalición que permitiría a Sanae Takaichi convertirse en la primera mujer en gobernar el país, informaron el domingo medios de prensa.

Takaichi asumió este mes como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), pero su intento de convertirse en primera ministra se descarriló por el colapso de su bloque de apoyo.

Desde entonces, el PLD ha trabajado por forjar diferentes alianzas para revivir sus opciones de formar gobierno.

Takaichi y el líder del opositor Partido Innovación de Japón (PIJ), Hirofumi Yoshimura, deberán firmar el lunes un acuerdo de coalición, informó la agencia Kyodo News citando altos cargos de ambos partidos.

El diario Yomiuri Shimbun también reportó que Takaichi y Yoshimura «podrían firmar un acuerdo de coalición el lunes después de conversar», según fuentes partidistas no identificadas.

El tema surgió luego de que el socio menor del PLD, el partido Komeito, abandonara la coalición gobernante después de 26 años, lo que hundió a Japón en una crisis política.

La oposición fragmentada intentó sin éxito desalojar al PLD del gobierno.

Una alianza entre el PLD y el PIJ podría permitir la elección de Takaichi como primera ministra el martes, aunque estarían dos escaños abajo de una mayoría.

Pero en caso de que la votación se vaya a segunda vuelta, Takaichi solo necesitaría el apoyo de más legisladores que el candidato rival para ser electa.

kh/lb/mas/atm