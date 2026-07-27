Una coalición multipartidaria de centro e izquierda preside la Cámara de Diputados de Perú

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Lima, 26 jul (EFE).- Una coalición de centro e izquierda presidirá la Cámara de Diputados de Perú para el periodo de 2026-2027, tras vencer este domingo a la lista presentada por el fujimorismo, Fuerza Popular, y la formación ultraderechista Renovación Popular.

La lista liderada por el militar en retiro Jesús Reto Otero, del centroderechista Partido del Buen Gobierno, se impuso por 74 votos, frente a los 56 conseguidos por el listado encabezado por Norma Yarrow, excongresista de Renovación Popular.

Reto juró su cargo como presidente de la cámara baja del Legislativo y a continuación lo hicieron el resto de la lista, Analí Márquez (Juntos por el Perú), como primera vicepresidenta; Harvey Julio Colchado Huamani (Ahora Nación), como segundo vicepresidente; y José Ricardo Yataco Torrealba (Obras), como tercer vicepresidente.

Tras la juramentación, Reto señaló que su elección «es a favor del equilibrio de poderes, un componente esencial en toda democracia» y lo definió como una necesidad imprescindible «para evitar el control monopólico del poder».

Las cuatro agrupaciones se unieron para conformar una lista común de oposición frente al fujimorismo, que ya gobernará el Ejecutivo a partir de este martes 28 de julio, cuando la derechista Keiko Fujimori sea investida como presidenta.

Con el nombre ‘Consenso por la democracia’, Juntos por el Perú (izquierda), el Partido del Buen Gobierno (centroderecha), Obras (centroizquierda) y Ahora Nación (centroizquierda) presentaron listas conjuntas para presidir la Cámara de los Diputados y el Senado, donde horas antes ganó la lista de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Así, el presidente del Senado es el segundo vicepresidente electo, Miguel Torres, y según el reglamento también se convierte en el presidente del Parlamento, un cargo que el año que viene pasará a manos del presidente de la Cámara de Diputados.

Perú vuelve a tener después de más de 34 años, un Parlamento bicameral compuesto por una Cámara de Senadores y otra de Diputados, tras más de un cuarto de siglo al funcionar con un Congreso unicameral que se volvió en epicentro de la inestabilidad política que ha caracterizado el país en la última década, con ocho presidentes en diez años.

Los sesenta senadores y los 130 diputados electos en las pasadas elecciones celebradas el 12 y 13 de abril juraron este viernes sus respectivos cargos para el periodo 2026-2031, que tendrá como presidenta a la derechista Keiko Fujimori, heredera política del mandatario Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

pbc/jrg