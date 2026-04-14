Una colección de obras de Pierre Bonnard se vende en París por más de 3 millones de euros

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Pol Lloberas Cardona

París, 14 abr (EFE).- Una colección de obras inéditas del ecléctico pintor francés Pierre Bonnard (1889-1947), que incluye 60 lotes de litografías, cuadros y dibujos, se vendió este martes en París por más de tres millones de euros, la mayoría adjudicadas por encima de su precio máximo estimado.

En una subasta de la casa Christie’s, las 57 obras de Bonnard en venta como parte de la colección Claude Terrasse fueron adquiridas por un valor conjunto de 3.092.745 euros, 42 de ellas por valores superiores a sus horquillas de estimación.

La tela que alcanzó un precio de venta más elevado fue ‘Midi au jardin’ (1946) o ‘Mediodía en el jardín’, un cuadro de trazos difusos pintado un año antes de que el pintor falleciera, valorado entre 400.000 y 600.000 euros y adjudicado por 762.000.

En el lote también destaca una de las paletas empleadas por el artista, que aún conserva los restos endurecidos de algunas de sus pinturas, y que se vendió por 40.640 euros, muy por encima de su precio de venta esperado, entre 3.000 y 5.000 euros.

Otra obra que alcanzó una cifra notable fue el retrato que Bonnard hizo de una anciana, conocido como ‘La Abuela’ o ‘La Abuela con pollos’, finalmente vendido por 406.400 euros pese a estimarse entre los 180.000 y los 250.000 euros.

Dos versiones del retrato de una chica junto a su perro y sendos estudios también dieron la sorpresa al venderse por un total de 94.890 euros, muy por encima del máximo estimado, de unos 35.000 euros.

En declaraciones a EFE, la directora del departamento de arte moderno de Christie’s y encargada de la venta, Valérie Didier, aseguró que la mayoría de estas obras «nunca antes fueron vistas» y que «abarcan todo el panorama de la obra de Bonnard».

«Hay algunas obras, unas tres o cuatro, que han sido expuestas o se han cedido a un par de museos para exposiciones, pero, por lo demás, la mayoría de las obras son auténticos descubrimientos, tanto para los historiadores del arte como para los conservadores de museos», explicó.

Didier definió a Bonnard como «uno de los grandes artistas del siglo XX» y consideró que su «fama no es tan internacional como debería».

«En la historia del arte nos encanta poner ‘ismos’: futurismo, cubismo, fovismo… Bonnard lo es todo. Así que también tiene su propio estilo y su propio vocabulario: tiene realmente su propia identidad. Ha tocado un poco de todo y por eso la gente está un poco perdida a la hora de situarlo», opinó.

Entre todas las obras subastadas se incluyen bocetos de paisajes y retratos, carteles de inspiración modernista, planchas de diseños para revistas, cuadros de reminiscencias fovistas y escenas próximas al postimpresionismo.

«Bonnard no pretende, como Cézanne, analizar la estructura íntima de lo real, sino su resplandor cromático, la magia que producen los colores llevados a su máxima intensidad mediante la luz. Así es como los contornos de los objetos que pinta se disuelven hasta volverse casi abstractos», indica la descripción del artículo de la casa de subastas.

Las obras de Bonnard fueron complementadas en la subasta con tres dibujos de los franceses Henri Matisse (1869-1954), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) y Odilon Redon (1840-1916), tras años conservadas en el seno de la familia Terrasse, quien da nombre a la colección, adjudicados por 19.050, 254 y 3.429 euros, respectivamente.

Pierre Bonnard era uno de los ‘nabis’ franceses (apodo adaptado del hebreo ‘profetas’), un conjunto de artistas postimpresionistas de finales del siglo XIX que, influidos por Paul Gauguin (1848-1903), transgredieron con los estándares artísticos del momento.

Junto a Bonnard, entre los nabis figuraron artistas franceses destacados como los pintores Paul Sérusier y Édouard Vuillard, o los escultores Georges Lacombe y Aristide Maillol.EFE

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