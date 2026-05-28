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Una colisión entre un minibús y un camión deja 13 muertos en el centro de China

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Un minibús que viajaba con sobrecupo chocó este jueves contra un camión en el centro de China, lo que causó la muerte de 13 personas y dejó tres heridos, informaron las autoridades.

La minivan, cuya capacidad era de nueve pasajeros pero llevaba 16, impactó contra la parte trasera de un tráiler en una autopista de la provincia de Henan a las 02H40 locales (18H40 GMT del miércoles), reportó en redes sociales la oficina de gestión del tráfico del Ministerio de Seguridad Pública.

El vehículo iba por la autopista G40 en la ciudad de Nanyang cuando «colisionó por detrás contra un camión semirremolque que circulaba delante de él», precisó la dependencia en la plataforma Weibo.

El ministerio afirmó que «concedía gran importancia» al incidente y «envió de inmediato un grupo de trabajo a Nanyang, liderado por un funcionario de la oficina de gestión del tráfico, para dirigir la investigación y las tareas de gestión».

Los accidentes de tránsito mortales son frecuentes en China debido a normas de seguridad laxas y a la conducción imprudente generalizada.

bur-dhw/mjw/arm/mvl

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