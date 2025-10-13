Una colisión frontal de dos trenes en Eslovaquia causa 16 heridos graves

1 minuto

Praga, 13 oct (EFE).- Una colisión frontal de dos trenes rápidos en la localidad eslovaca de Roznava dejó este lunes cincuenta heridos leves y dieciséis graves, informó el centro operativo de los servicios de rescate en redes sociales.

La colisión tuvo lugar en Jablonov nad Turňou, en la provincia de Roznava, al sureste del país, en un estrechamiento del trazado, y no se produjo ninguna víctima mortal, tampoco entre los maquinistas de ambas locomotoras.

Uno de ellos fue sometido a un test de alcohol y drogas y dio negativo, mientras que el otro, dado el alcance de las lesiones sufridas, fue trasladado al hospital en helicóptero.

Tras el accidente han llegado al lugar del siniestro siete ambulancias, equipos de bomberos de distintas localidades de los alrededores y tres helicópteros.

El ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok, declaró que se trató de un «accidente extraordinario en el que hubo probablemente un fallo humano».

Se baraja la hipótesis de que un maquinista no dio preferencia al otro.

En los trenes viajaban unas 80 personas, según informó la policía.EFE

gm/ll/pddp