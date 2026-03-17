Una colisión múltiple con unos 80 vehículos bloquea una autopista en Sicilia

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Roma, 17 mar (EFE).- Un choque múltiple en cadena que ha involucrado a unos 80 vehículos ha obligado este martes a cerrar por varias horas la autopista italiana A20 (Mesina-Palermo) a la altura del túnel de Villafranca, en la provincia de Mesina (Sicilia), según han informado los bomberos.

El siniestro se produjo sobre las 08:45 hora local en los carriles en dirección a Palermo, en el tramo comprendido entre las localidades de Milazzo y Rometta.

El tráfico quedó completamente cortado para permitir la evacuación de los ocupantes que habían quedado atrapados en el interior del túnel.

Varias dotaciones de bomberos de la provincia de Mesina trabajaron de forma ininterrumpida para liberar a los heridos y asegurar la infraestructura, en una operación calificada de «compleja» por los reducidos espacios de la galería y el riesgo derivado del derrame de gasóleo.

A pesar de la reapertura, las autoridades mantienen la alerta por retenciones residuales mientras la circulación alcanza una «normalización gradual».

Este es el segundo incidente relevante en la zona en menos de 24 horas, después de que anoche un camión volcara en la misma autopista, cerca de San Pier Niceto, bloqueando la circulación hacia Mesina durante varias horas. EFE

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