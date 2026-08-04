Una comentarista rusa afín al Kremlin descarta regresar a Francia por ahora

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La comentarista rusa afín al Kremlin Xenia Fedorova se encuentra actualmente fuera de Francia y no tiene previsto regresar mientras siga en vigor la orden de expulsión emitida en su contra, informó su abogado en un comunicado enviado a la AFP.

«Mi clienta ya se encontraba en el extranjero, de vacaciones, cuando se le informó de las medidas adoptadas por las autoridades francesas. No contempla regresar a Francia hasta que la orden de expulsión haya sido suspendida o anulada», señaló el abogado Emmanuel Piwnica.

Fedorova, de 45 años, es la exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia después que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadiera Ucrania en 2022. Aunque RT France cerró en 2023, esta no desapareció de la escena pública francesa.

Fedorova se convirtió en comentarista en los medios del multimillonario conservador Vincent Bolloré –la televisión CNews, la radio Europe 1 y el dominical Le Journal du Dimanche–, en los que difunde la retórica del Kremlin sobre Ucrania y los países occidentales.

La decisión de expulsarla fue tomada a menos de un año de la próxima elección presidencial en Francia, a la que ya no puede presentarse el centroderechista Emmanuel Macron. La líder de extrema derecha Marine Le Pen lidera los sondeos.

Según la orden de expulsión, el comportamiento de Fedorova «atenta contra los intereses fundamentales del Estado» y su presencia en Francia constituye «una amenaza particularmente grave y actual para el orden público».

En una decisión tomada por decreto, el gobierno francés también decidió congelar sus bienes.

Fedorova ya había sido objeto anteriormente de una prohibición de residencia en Alemania, país donde vivió durante varios años.

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