Una comentarista rusa de televisión denuncia «censura» en Francia, tras el congelamiento de sus bienes

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La comentarista rusa de televisión Xenia Fedorova denunció el viernes «censura» y «presión política» en Francia, luego que el gobierno decidiera expulsarla del país y congelar sus bienes temporalmente por considerarla una «propagandista» próxima al presidente ruso, Vladimir Putin.

«Estamos presenciando una forma completamente nueva de presión política con un único objetivo: censurar las opiniones que no se ajustan al discurso oficial», dijo Fedorova en X.

«Quienes celebran esta decisión carecen de visión de futuro, porque hoy soy yo, y mañana será cualquiera que se atreva a expresarse fuera de los límites del pensamiento único», sentenció.

La reacción de la comentarista rusa llega horas después de que el gobierno francés emitiera un decreto para congelar sus bienes por seis meses, dos días después de ordenar su expulsión.

Esta resolución busca prevenir la comisión de «nuevos actos de injerencia», indicó el Ministerio de Economía y Finanzas, al impedir la puesta a disposición o el uso «de fondos o recursos económicos en beneficio de esta persona y de las personas jurídicas o de cualquier otra entidad que controle, posea o que actúe deliberadamente en su nombre».

El congelamiento, que entra en vigor este viernes y «completa la medida de expulsión» adoptada el miércoles por el Ministerio del Interior, es «renovable mediante la publicación de un nuevo decreto», precisó la cartera.

Tras conocer la noticia, el abogado de Fedorova denunció que su clienta es víctima de un «ensañamiento» por parte de las autoridades francesas.

La congelación de sus activos es una medida «manifiestamente ilegal» que «confirma el ensañamiento contra Fedorova. No está mejor justificada que su expulsión», afirmó a la AFP el letrado Emmanuel Piwnica.

La exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, que desde hace varios meses era comentarista en los medios del multimillonario conservador Vincent Bolloré, ya había anunciado el miércoles que recurriría la orden de expulsión.

Acusada de ser «un instrumento de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas» para «desestabilizar el orden público» en Francia, Fedorova está desde el miércoles bajo arresto domiciliario y debe presentarse cada día en la comisaría.

Sus empleadores, Canal+ y Lagardère, denunciaron el miércoles en un comunicado «un atentado particularmente grave contra la libertad de expresión».

La decisión de expulsarla se dio dos meses después de una intensa polémica en Francia, agitada por la revelación de la prórroga en 2024 de su permiso de residencia por diez años y la publicación de un artículo en el diario Le Monde que le atribuía una influencia creciente sobre el magnate conservador Bolloré.

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