Una comisión de Eurocámara analiza desde hoy el levantamiento de inmunidad de Alvise

2 minutos

Bruselas, 3 dic (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo celebró este miércoles el primer intercambio de puntos de vista sobre si debe retirarse la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó la Fiesta, el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, por la investigación del Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

Esta comisión comenzó así un proceso que culminará con un informe con recomendaciones sobre qué hacer con la inmunidad de Alvise y que será redactado por el italiano Mario Furore, eurodiputado del Movimiento Cinco Estrellas que forma parte del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

Tras el intercambio de puntos de vista a puerta cerrada de este miércoles, el siguiente paso será la audiencia con el propio Pérez, que podrá comparecer brevemente para exponer su caso y defenderse, acompañado si quiere por un abogado que le asesore.

Esta vista debería tener lugar en enero, según fuentes parlamentarias.

Una vez Furore tenga lista su recomendación, ésta se debatirá entre los diputados de esta comisión y se someterá a votación antes de que en última instancia la vote también el pleno del Parlamento Europeo. Se trata en este caso de un voto a mano alzada que se supera con mayoría simple.

El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea. No hay tiempos establecidos para una decisión final, que principalmente depende de la frecuencia de reuniones de la comisión de Asuntos Jurídicos.

Esta misma comisión también debería empezar a tramitar en enero, según fuentes parlamentarias, el segundo suplicatorio que le ha remitido el Tribunal Supremo, por delito electoral y de financiación ilegal de partido político, en relación con la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas en las que obtuvo tres escaños.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Alvise el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.

Por ello la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado. EFE

