Una comunidad tradicionalista en Francia desafía al Vaticano decidida a ordenar a sus obispos

Desafiando al Vaticano, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Francia anunció el jueves que persiste en su intención de ordenar a sus propios obispos, corriendo el riesgo de ser considerada cismática.

Esta comunidad católica tradicionalista, fundada por el obispo francés Marcel Lefebvre, inició la polémica el 2 de febrero al anunciar su intención de llevar a cabo nuevas ordenaciones de obispos el 1 de julio.

Tras ser instado a renunciar a este proyecto, que conllevaría «graves consecuencias», el superior de la comunidad -Davide Pagliarani- envió el miércoles al Vaticano una respuesta en forma de negativa.

«Las ordenaciones representan una necesidad concreta a corto plazo para la supervivencia de la Tradición», afirma en una carta al cardenal Victor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio de la Doctrina de la Fe, quien recibió a los responsables de la Fraternidad el 12 de febrero.

El cardenal subrayó entonces que una ordenación sin el aval de la Santa Sede «implicaría una ruptura decisiva de la comunidad eclesial (cisma)» e impediría cualquier continuación del diálogo.

«No puedo aceptar este marco de reanudación del diálogo, ni el aplazamiento de la fecha del 1 de julio», afirma por su parte Pagliarani en su carta.

No puede existir «acuerdo en el plano doctrinal respecto a las orientaciones fundamentales tomadas desde el Concilio Vaticano II» (1962-65), que introdujo a la Iglesia en la modernidad, añade.

Fundada en 1970 en Écône (Alpes suizos), la Fraternidad de Monseñor Lefebvre (fallecido en 1991) está apegada a la misa tridentina, rito marginal celebrado en latín por un sacerdote de espaldas a los fieles. La comunidad cuenta con 720 sacerdotes.

Tras perder en 1975 su reconocimiento canónico por la Iglesia católica, ordenó ilícitamente a cuatro obispos en 1988, provocando su excomunión inmediata.

Ésta fue levantada en 2009 por el papa Benedicto XVI, y su sucesor, Francisco, restableció a partir de 2015 la validez de las confesiones y matrimonios celebrados por sacerdotes de la Fraternidad.

