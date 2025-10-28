Una conferencia internacional analizará en Cabo Verde el futuro del español y el portugués

3 minutos

Madrid, 28 oct (EFE).- Académicos, lingüistas y escritores de varios países participarán en la IV Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE) para analizar su estado y futuro, habladas por casi 850 millones de personas en los cinco continentes.

Con el lema «Multilingüismo, Interculturalidad y Ciudadanía», más de 70 especialistas de 12 países asistirán a las sesiones de trabajo entre los días 11 y 12 de noviembre en la capital de Cabo Verde, en una conferencia que se celebra por vez primera en África.

A las reuniones asistirán también dirigentes políticos y representantes de instituciones lingüísticas de referencia, según un comunicado de la CILPE remitido por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

«Será un foro de debate -explica- sobre políticas lingüísticas, movilidad académica, innovación educativa, ciudadanía y desafíos tecnológicos en el mundo iberoamericano, con la intención de reafirmar el papel de las lenguas en la integración de los países de lengua portuguesa y española, así como su posicionamiento en el contexto global, con África como eje fundamental».

La sesión inaugural estará a cargo del cardenal portugués José Tolentino de Mendonça, responsable del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, con una conferencia dedicada al papel de las lenguas en la promoción del diálogo intercultural y de la ciudadanía global.

Intervendrán, entre otros, el filólogo y exdirector de la Real Academia Española Darío Villanueva, quien tratará la evolución de las políticas lingüísticas en el ámbito iberoamericano, y Jorge Carlos Fonseca, expresidente de Cabo Verde, que reflexionará sobre el papel de África en una comunidad lingüística y cultural transcontinental.

Entre los especialistas confirmados se encuentran también la presidenta de la Fundación José Saramago, la española Pilar del Río; el comisario del Plan Nacional de las Artes de Portugal, Paulo Pires do Vale; el curador jefe del Museo de Arte de Río, Marcelo Campos, y la investigadora de la Cátedra Eugénio Tavares de la Universidad de Cabo Verde, Elvira Reis.

Igualmente, el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno; la directora de la cátedra de Educación Intercultural Bilingüe y Plurilingüe, Valentina Canese; el presidente del Consejo Asesor de la OEI, Renato Opertti, y la directora de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital del Instituto Cervantes de España, Raquel Caleya.

También hablarán el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero; el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva; la secretaria ejecutiva de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Maria de Fátima Jardim, y el secretario general adjunto de la Secretaría General Iberoamericana, José Frederico Ludovice.

La conferencia cuenta con el apoyo del Gobierno de Cabo Verde, en colaboración con la Universidad de Cabo Verde y el Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, así como con la participación de entidades como el Instituto Camões de Portugal y el Cervantes de España. EFE

