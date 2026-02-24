Una corte de apelaciones de Hong Kong confirma la pena de cárcel para activistas prodemocracia

Una corte de apelaciones de Hong Kong confirmó el lunes las condenas y sentencias de 12 activistas prodemocracia encarcelados por cargos de subversión, en el mayor juicio celebrado bajo la ley de seguridad nacional impuesta por China.

La apelación fue presentada por 12 personas de un grupo de 45 opositores que fueron sentenciados a prisión en 2024 por organizar una elección primaria no oficial que las autoridades calificaron como un plan subversivo.

La votación de 2020 pretendía mejorar las posibilidades de que legisladores prodemocracia alcanzaran una mayoría en el legislativo de la ciudad para poder vetar el presupuesto si el gobierno rechazaba sus demandas, como el sufragio universal.

La apelación de los 12, entre los que figura el exlegislador Leung Kwok-hung y la experiodista Gwyneth Ho, fue presentada el año pasado y el juez a cargo de la alta corte, Jeremy Poon, la rechazó el lunes.

El caso se desprende de las consecuencias de las enormes y a veces violentas protestas prodemocracia que estremecieron a Hong Kong en 2019.

En junio de 2020, China impuso una drástica ley de seguridad nacional bajo la cual fue erradicada la disidencia en la ciudad semiautónoma.

Al mes siguiente, un número récord de votantes acudió a las primarias para escoger candidatos prodemocracia para la elección legislativa de 2020, la cual fue aplazada.

En los meses posteriores, las autoridades detuvieron a los opositores que organizaron las primarias, en un arresto masivo que generó condenas internacionales y profundizó el temor de que la ley de seguridad había erosionado las libertades en Hong Kong.

El grupo, con edades de 28 a 69 años, incluye a legisladores electos, concejales, sindicalistas, académicos y otros.

Los jueces dijeron durante el juicio que su plan de frenar el presupuesto habría generado una «crisis constitucional».

La justicia condenó en 2024 a 45 personas y absolvió a dos de los acusados.

