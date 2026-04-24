Una corte de arbitraje aparta a John Textor de la dirección del Botafogo

afp_tickers

2 minutos

El magnate estadounidense John Textor fue apartado de la jefatura del Botafogo de Rio de Janeiro por decisión de un tribunal de arbitraje, anunció el club este viernes en un comunicado. El proceso es parte de la disputa entre Textor, propietario del Botafogo, y Eagle Bidco, una transnacional con la que el estadounidense compró en su momento al club brasileño.

«Con el objetivo de asegurar la continuidad operativa y la adecuada representación institucional de la compañía, se ha nombrado, con carácter interino, al Sr. Durcesio Mello para ejercer la función de Director General», explicó el Botafogo en el mensaje.

El club también anticipó un pedido para «la revisión de la decisión».

Campeón del Brasileirão y de la Copa Libertadores en 2024, el cuadro carioca atraviesa problemas financieros en medio del colapso de Eagle.

– Guerra de accionistas –

Según partes de la decisión citadas por la prensa brasileña, Textor ha tomado medidas que «tienen el potencial de causar daños irreparables a los accionistas y a toda la comunidad de aficionados del Botafogo».

Su salida del club será «objeto de reanálisis» el 29 de abril, según otro aparte de la decisión publicado por la prensa.

Botafogo, de su lado, reclamó «respeto a la confidencialidad» del proceso.

Eagle controlaba al Botafogo, al Lyon francés y al Molenbeek belga bajo un modelo de flujo de caja compartido. Pero el holding entró en crisis entre cuestionamientos a la gestión de Textor y magnate fue destituido de la dirección en 2025.

El estadounidense, sin embargo, se mantuvo al frente del Botafogo por una decisión de la justicia brasileña que congeló las acciones del club.

Bajo la dirección de Textor el equipo inició procesos judiciales contra Eagle Bidco y el Lyon para cobrar deudas millonarias. También inicio un proceso de «reestructuración financiera».

Esta última medida, que busca bloquear el derecho a voto de Eagle Bidco como accionista mayoritaria, fue tomada «sin deliberación en asamblea de accionistas» y «viola frontalmente las normas de gobernanza que rigen la sociedad», según el tribunal de arbitraje, citado por la prensa.

El club reclamó que la salida de Textor «no guarda correspondencia con las peticiones sometidas a la consideración del Tribunal» de arbitraje.

Eagle Bidco, que se encuentra bajo administración judicial en Inglaterra, busca por su parte vender su participación en el Fogao.

jss/mel