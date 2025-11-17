Una corte de Bangladés emite veredicto sobre ex primera ministra Hasina por lesa humanidad

2 minutos

Nueva Delhi, 17 nov (EFE).- El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) emite este lunes su veredicto sobre el caso de crímenes de lesa humanidad del que se acusa a la ex primera ministra Sheikh Hasina y a dos de sus colaboradores por la represión de las protestas en 2024.

Según el diario bangladesí The Daily Star, está previsto que el tribunal dé a conocer su decisión a las 11:00 hora local (5:00 GMT).

El ICT ha amanecido rodeado de fuertes controles de seguridad, entre ellos de efectivos del Ejército bangladesí, después de que ayer el Tribunal Supremo de Bangladés pidiese su despliegue en torno a la corte que juzga a la ex mandataria, huida en la India desde su dimisión tras las protestas.

El ICT de Bangladés es una corte doméstica establecida en 2009 para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional.

En junio, presentó cargos contra Hasina a través de su fiscalía.

Según la fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron en las protestas multitudinarias de 2024, más de 25.000 resultaron heridas y un número indeterminado fueron sometidas a tortura y vejaciones durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina.

Las protestas, inicialmente lideradas por un grupo de estudiantes contra un polémico sistema de cuotas de empleo destinado a descendientes de excombatientes durante la guerra de independencia de 1971, fueron en un principio pacíficas, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina.

La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces, aunque su paradero exacto en este país se desconoce.

La ONU catalogó en febrero de 2025 la muerte de 1.500 personas en Bangladés durante la denominada «revolución de julio», tras la que gobierna el país un Ejecutivo interino liderado por Nobel de la Paz Muhammad Yunus.

Se prevé que Bangladés celebre elecciones generales, las primeras tras la era de Hasina -que gobernó durante un total de veinte años-, en febrero de 2026, simultáneamente con un referéndum constitucional.

En julio de este año, el ICT condenó a Hasina a seis meses de prisión por desacato a la corte, la primera sentencia contra la exdirigente desde su caída. EFE

jgv/pav/rrt