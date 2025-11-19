Una corte de EEUU bloquea los planes de Trump en Texas para garantizar una mayoría parlamentaria

Un tribunal en Estados Unidos bloqueó este martes la adopción de un nuevo mapa electoral en Texas con el que el presidente Donald Trump buscaba obtener cinco puestos más en el Congreso para los republicanos, en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Este fallo por mayoría 2-1 de un tribunal de El Paso, sur de Texas, amarga, por ahora, los planes que Trump había trazado. El cambio de mapa fue aprobado en agosto en el Parlamento de Texas, a su pedido.

El gobernador de Texas y aliado presidencial, Greg Abbott, apelará esta decisión ante la Corte Suprema, donde los jueces conservadores son mayoría.

Activistas de comunidades latinas y negras aseguraron que el rediseño constituía una manipulación electoral ilegal por motivos raciales y fragmentaba el voto de las minorías.

Esta decisión es el último capítulo en la batalla por la redistribución electoral entre republicanos y demócratas.

California, gobernada por demócratas, respondió a la medida en Texas y votó a principios de este mes para rediseñar su mapa electoral a iniciativa de los demócratas. El Partido Republicano de California impugnó judicialmente esta decisión.

Los republicanos de Misuri, Carolina del Norte y Ohio también han impulsado la creación de más distritos electorales con tendencia republicana en sus estados.

En su fallo, el juez Jeffrey Brown, quien fue designado por Trump, aseguró que «la política influyó en la elaboración del mapa de 2025 (…) pero fue mucho más que política. Existen pruebas sustanciales que demuestran que Texas manipuló los distritos electorales de 2025 con sesgo racial».

Los distritos electorales estadounidenses se trazan tradicionalmente después del censo nacional. El próximo censo está programado para 2030.

El cambio del mapa de Texas estaba pensado para crear más distritos con mayoría de voto republicano.

Gene Wu, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Texas, celebró el fallo judicial. «Un tribunal federal acaba de frenar uno de los intentos más descarados de robar nuestra democracia que Texas haya visto jamás», declaró Wu.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Derrick Johnson, dijo que el redieseño del mapa fue un «intento deliberado de silenciar a los votantes negros antes de un ciclo electoral crucial».

«Texas es solo 40% blanco, pero los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños del estado en el Congreso», explicó.

El gobernador Abbott dijo que las modificaciones eran «para reflejar mejor las preferencias de voto conservadoras de los tejanos, y por ningún otro motivo».

«Cualquier alegación de que estos mapas son discriminatorios es absurda y carece de fundamento», agregó.

