Una corte de EEUU ordena pagar 578 millones de dólares a México por corrupción de un exministro

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Un tribunal estadounidense condenó a un grupo de personas y empresas a pagar 578 millones de dólares a México como reparación por urdir negocios ilícitos con un exsecretario de Seguridad mexicano preso en Estados Unidos por narcotráfico, informó el miércoles el gobierno.

Se trata de la segunda sentencia favorable a México en las demandas que presentó en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con la corrupción orquestada por Genaro García Luna, el máximo responsable de la lucha antidrogas durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).

En 2024, García Luna fue condenado a 39 años de cárcel por proteger al poderoso cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

El nuevo fallo llega un año después de que la justicia estadounidense sentenció al exministro y a su esposa a pagar 2.400 millones de dólares al Estado mexicano, que acusó a la pareja de conformar una red de corrupción mediante contratos públicos amañados y de blanquear el dinero en Estados Unidos.

«La resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas al pago de 578,5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano», señaló la secretaría de Hacienda en un comunicado.

La dependencia destacó que el monto total de condenas obtenidas a favor de México por este caso asciende a 3.067 millones de dólares, lo que representa «una acción de recuperación patrimonial relevante» impulsada por el Estado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que García Luna debe enfrentar también cargos en México, como su participación en un fallido operativo contra el tráfico de armas y por irregularidades en la privatización y equipamiento de cárceles federales.

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