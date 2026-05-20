Una corte indonesia dicta el lunes sentencia sobre el naufragio de una familia española

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Bangkok, 20 may (EFE).- El tribunal indonesio que juzga al capitán y un tripulante del barco que naufragó el pasado diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo (Indonesia), en el que murieron cuatro miembros de una familia española, tiene previsto emitir su sentencia el próximo lunes.

La lectura de la decisión del magistrado está programada para las 13:00 hora local (5:00 GMT) del 25 de mayo, según el portal del tribunal de Labuan Bajo, conocida como la puerta de entrada a la turística isla de Komodo y donde se desarrolla el proceso judicial.

El capitán, de 56 años, y el jefe de la sala de máquinas de la embarcación siniestrada, de 22, afrontan una acusación de negligencia con resultado mortal, después de que el barco en el que viajaba la familia -compuesta por seis miembros, de los que solo dos lograron salvarse- naufragara el 26 de diciembre en aguas de Komodo.

La Fiscalía solicita una condena de 4 años y medio de cárcel para ambos.

Según la investigación policial, el capitán del barco no se encontraba frente al timón en el momento del accidente y había cedido su control al jefe de máquinas, quien carecía de los permisos legales para tomar el mando de la nave.

El final del juicio, que comenzó el 12 de marzo, llega tras nueve audiencias que sirvieron para escuchar las declaraciones de algunos de los testigos y exponer pruebas periciales.

Andrea Ortuño, la española que sobrevivió al naufragio junto a su hija, declaró por videoconferencia a finales de marzo que los tripulantes «nunca socorrieron» a sus hijos y marido fallecidos y que en «ningún momento» los tripulantes les explicaron los protocolos de seguridad.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que quedaron desaparecidos.

Tras 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios. EFE

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