Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

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Jerusalén, 3 may (EFE).- El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, prorrogó dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

Durante la audiencia, el fiscal del Estado israelí solicitó una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos.

Entre ellos, «colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista», reportó Adalah en un comunicado.

«El uso por parte del Estado (israelí) de estas graves acusaciones relacionadas con la seguridad constituye una medida de represalia contra líderes activistas humanitarios», dijo Adalah al respecto.

Las abogadas de Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, argumentaron también ante el tribunal que «todo el proceso está plagado de irregularidades».

Además, el mencionado centro legal impugnó la decisión, afirmando que «no existe fundamento para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales».

Desde la cuenta oficial en redes sociales de la Global Summud Flotilla, exigieron la liberación inmediata de los dos activistas -que decidieron iniciar una huelga de hambre- y pidieron a la sociedad civil «seguir presionando» para conseguirlo.

Acusación de «secuestro» contra el Estado israelí

Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 aeronaves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria, llegaron en la mañana del sábado a Ashkelon tas permanecer otros dos días bajo custodia naval.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un «secuestro», al ejecutar esta operación en aguas internacionales y aún a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

Los activistas reportaron presuntos malos tratos

Adalah denunció ayer malos tratos hacia sus representados por parte de las autoridades israelíes, concretando que Ávila fue «golpeado», «arrastrado por el suelo» con vendas en los ojos e incomunicado tras su detención.

En el caso de Abukeshek, Adalah sostiene que permaneció con «las manos atadas, con los ojos vendados» y obligado a permanecer en posiciones de estrés desde su arresto este jueves, lo que habría causado «hematomas en el rostro y las manos». Tampoco en su caso, según la organización, las autoridades han detallado cargos específicos.

Una representante de Adalah dijo además el sábado a EFE que los detenidos no habían contado con representación legal durante los interrogatorios, lo que agrava, según explica, la falta de garantías en el procedimiento y los hace «ilegales».

Exteriores israelí los vincula con organización marxista

Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí asegura que Abukeshek y Ávila tienen relación con el grupo militante de izquierda marxista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), el segundo grupo más destacado dentro de la Organización para la Liberación de Palestina después de Fatah.

Tras la noticia de que sus ciudadanos iban a ser conducidos a Israel en lugar de ser liberados en Grecia como el resto de activistas de la Flotilla, los Gobiernos de España y Brasil exigieron ya ayer su inmediata puesta en libertad. EFE

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