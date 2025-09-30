Una corte salvadoreña condena a dos exministros a 28 años por negociaciones con pandillas

1 minuto

San Salvador, 30 sep (EFE).- Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 28 años de prisión al exministro de Seguridad del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), Benito Lara, y al exministro de Gobernación Aristides Valencia, por negociar favores electorales con las pandillas.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador también condenó al exalcalde de la capital salvadoreña Ernesto Muyshondt, al periodista Paolo Lüers y al particular Wilson Alvarado Alemán a 18 años de prisión, todos por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, informó este martes Centros Judiciales en su cuenta en X y medios locales.

Dos testigos acusaron a los imputados de negociar dinero e iniciativas estatales en su beneficio a cambio de votos en la elección presidencial de 2014 y legislativa de 2015. EFE

hs/sa/mt/vh