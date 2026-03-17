Una corte salvadoreña condena a exdiputado a reintegrar 450.000 dólares al Estado

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San Salvador, 16 mar (EFE).- Una corte civil de El Salvador condenó al exdiputado y exalcalde de derecha Roberto d’Aubuisson a reintegrar más de 450.000 dólares al Estado en un proceso por enriquecimiento ilícito, según informó el lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

«La FGR logra que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson sea condenado por enriquecimiento ilícito por lo que deberá restituir 450.729,39 dólares al Estado», informó en X.

Detalló que el exfuncionario «no pudo justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y como alcalde de Santa Tecla (Centro) (2015-2021), haciendo un total de 82 irregularidades en sus declaraciones de patrimonio».

«En el fallo, también fueron encontrados culpables su grupo familiar», por lo que su esposa Jackeline de d’Aubuisson tendrá que reintegrar 511.247,72 dólares y sus dos hijos un total de 28.419,87 dólares.

El exdiputado llegó al Congreso de la mano de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ahora en la oposición y que fue fundado por su padre el mayor Roberto d’Aubuisson, fallecido y principal señalado de la autoría intelectual del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, declarado santo de la iglesia católica.

Una serie de procesos civiles contra exfuncionarios se han generado en El Salvador a raíz de hallazgos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investiga los patrimonios.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ que han derivado en causas penales se encuentran las de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2014-2019). EFE

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