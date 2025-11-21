Una Cruz Roja en crisis reducirá su presupuesto un 17 % y recortará 2.900 empleos en 2026

1 minuto

Ginebra, 21 nov (EFE).- La plantilla del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), formada por unas 18.000 personas, será reducida en el equivalente a 2.900 puestos a tiempo completo en 2026, mientras que su presupuesto disminuirá un 17 %, anunció este viernes la centenaria organización.

Estos recortes, que dejarán el presupuesto en 1.800 millones de francos (1.900 millones de euros), son una respuesta a la reducción de las contribuciones de donantes, pese a un contexto de crecientes conflictos, con más de 130 activos en el planeta, señaló el CICR en una nota.

«La realidad financiera nos está forzando a tomar difíciles decisiones para garantizar que podemos seguir ofreciendo asistencia humanitaria crítica a quienes más lo necesitan», indicó la presidenta de la organización, Mirjana Spoljaric.

La máxima responsable del CICR, organización creada en 1863 y especializada en la asistencia en conflictos, insistió en que actualmente «hay una peligrosa convergencia entre confrontaciones armadas en aumento, significativas reducciones a la ayuda y una intolerancia sistémica a las violaciones de la ley internacional».

El CICR, que ya en años previos anunció recortes de plantilla, aclaró que algunas de las reducciones de empleo se llevarán a cabo mediante salidas voluntarias y la no cobertura de vacantes.

Pese a los recortes, la organización aseguró que mantendrá su actual presencia en conflictos como los de Sudán, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Ucrania o la República Democrática del Congo (RDC). EFE

abc/mr