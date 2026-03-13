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Una cumbre iberoamericana de ministros tratará en España del cambio climático y del agua

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Málaga (España), 13 mar (EFE).- La XIII Conferencia Iberoamericana de ministros de Medio Ambiente y Clima abordará en la ciudad española de Málaga el próximo 25 de marzo cuestiones como el despliegue de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos del impacto del cambio climático o la gestión sostenible del agua.

En el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno, el Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) organiza la conferencia, que tratará también sobre asuntos como la biodiversidad y la gestión forestal o la protección del océano y la contaminación por plásticos.

El encuentro, que está dividido en cuatro sesiones temáticas vinculadas a las referidas temáticas, se celebrará en el Museo de Málaga, según informó la vicepresidencia tercera del Gobierno español y Ministerio para la Transición Ecológica. EFE

srp/fs/icn

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