Una de cada cinco armas confiscadas en México fue incautada en Sinaloa, según el Gobierno

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- Una de cada cinco armas de fuego decomisadas en México desde el inicio del actual Gobierno ha sido incautada en el estado de Sinaloa, noroeste del país, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa presidencial realizada en Sinaloa, el funcionario explicó que en la entidad se han decomisado 4.850 armas desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, lo que representa “aproximadamente el 20 % de todas las armas aseguradas a nivel nacional. Es decir, una de cada cinco armas aseguradas en el país ha sido asegurada aquí en el estado”.

Sinaloa, considerado un bastión histórico del narcotráfico en México, registró un incremento de la violencia desde septiembre de 2024 debido a disputas entre grupos criminales, lo que llevó al Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a reforzar la presencia federal en la entidad.

«En septiembre del 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos rivales entre decisión de un grupo criminal», señaló García Harfuch.

Ante esta situación, indicó que en octubre de 2024, la mandataria instruyó al gabinete de seguridad el reforzamiento «inmediato de la presencia federal y el incremento sostenido de las operaciones en la entidad».

El despliegue incluye a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades estatales.

Además de las armas, el Gobierno reportó la incautación de más de un millón de cartuchos útiles y armamento de alto poder, como ametralladoras, fusiles Barrett, lanzagranadas, granadas y más de 5.500 artefactos explosivos improvisados.

En el mismo periodo también se han detenido a 2.225 personas por delitos de alto impacto y se han decomisado 33 toneladas de droga, mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado 1.942 laboratorios y centros de producción de metanfetaminas.

García Harfuch afirmó que el objetivo de la estrategia es reducir la incidencia delictiva, detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales mediante operaciones focalizadas y el fortalecimiento de las capacidades de investigación.

Como parte de las acciones recientes, las autoridades han detenido a presuntos operadores de organizaciones criminales vinculados a la producción y tráfico de drogas sintéticas, varios de ellos con órdenes de extradición a Estados Unidos.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que la violencia homicida ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad.

Pese a estos avances, García Harfuch reconoció que «en Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables que han afectado a la población», por lo que aseguró que continuará el despliegue de fuerzas federales en el estado. EFE

