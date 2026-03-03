Una de cada tres mujeres en la UE ha sufrido violencia, según un informe

Una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia a lo largo de su vida, según una encuesta publicada el martes por la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

«Casi el 30% de las mujeres han sufrido humillaciones, amenazas o comportamientos de control por parte de una pareja», y casi una de cada diez ha «resultado herida por su pareja», detalló la FRA en un comunicado. Además, el 17,2% ha «sufrido violencia sexual».

«El 8,5% de las mujeres declara haber sido víctima de ciberacoso» y «el 10,2% haber sido vigilada o acosada en línea por su pareja», añadió la agencia, que observa un aumento de la violencia digital.

El estudio indica que pocas víctimas denuncian a sus agresores a la policía. La vergüenza, el miedo y la desconfianza hacia las autoridades explican en gran parte este silencio.

Este informe es el segundo sobre violencia contra las mujeres, tras un primero publicado en 2014.

En algunos países donde se recogieron los datos, las personas encuestadas podían autoidentificarse como mujeres, lo que significa que mujeres trans pudieron participar.

La encuesta fue realizada conjuntamente por Eurostat, la FRA y el EIGE, sobre la base de más de 114.000 entrevistas a mujeres de entre 18 y 74 años, realizadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2024.

Desde la primera encuesta, la UE ratificó el Convenio de Estambul, pero cinco Estados miembros – Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania y Eslovaquia- aún no lo han hecho.

El Convenio de Estambul, en vigor desde 2014, es un instrumento jurídico dedicado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

