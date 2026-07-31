Una de DC, una adaptación de Easton Ellis o el fin de ‘Ted Lasso’, las series de agosto

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Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 31 jul (EFE).- Una nueva serie de superhéroes de DC, en este caso del mundo de los Linternas Verdes, una adaptación de la última novela de Bret Easton Ellis -‘The Shards’-, el final de la multipremiada ‘Ted Lasso’ o la nueva temporada de ‘Lioness’, con Zoe Saldaña. Series para todos los gustos que llegan en agosto a las plataformas.

‘Linternas’ – HBO Max (17 de agosto)

Un nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler) son dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en Estados Unidos.

Esa es la premisa de esta nueva serie del mundo de los Linternas Verdes, de DC, en la que Nathan Fillion retoma el personaje de Guy Gardner que interpretó en el último ‘Supermán’ (2025), y en la que también aparecen Laura Linney, Kelly Macdonald o Poorna Jagannathan. Ocho episodios en una ficción que tiene entre sus productores ejecutivos a James Gunn, Damon Lindelof, Chris Mundy o Tom King.

‘The Shards’ – Disney+ (6 de agosto)

Suspense, seducción y obsesión. Eso es lo que ofrece la serie ‘The Shards’, una adaptación de la última novela de Bret Easton Ellis, publicada en 2023 y que está inspirada en el último año de instituto del escritor californiano. Y que es el nuevo trabajo como productor de Ryan Murphy, el artífice de ‘Glee’, ‘American Horror Story’ o ‘Feud’.

Ambientada en 1981, los protagonistas son un grupo de amigos procedentes todos del ambiente de Hollywood, que llevan una vida llena de fiestas y drogas interrumpida por un asesino en serie. Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), Homer Gere (hijo de Richard Gere), Igby Rigney o Hayes Warner protagonizan esta serie, en la que también participan Evan Rachel Wood o Wes Bentley.

Cuarta y última temporada de ‘Ted Lasso’ – Apple TV (5 de agosto)

El 5 de agosto llega a Apple TV la cuarta y última temporada de una de las comedias televisivas de mayor éxito de los últimos años. Avalada por trece premios Emmy o dos Globos de Oro, la serie creada y protagonizada por Jason Sudeikis cerrará su periplo con Ted regresando a Richmond para entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división.

Junto a Sudeikis regresan Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Juno Temple, Brendan Hunt y Jeremy Swift.

‘Lioness’ – T3 – Skyshowtime (3 de agosto)

Zoe Saldaña y Nicole Kidman vuelven con la tercera temporada de ‘Lioness’, el thriller centrado en el programa Lioness de la CIA, que se dedicada a reclutar a mujeres para infiltrarse en organizaciones terroristas.

El 3 de agosto se estrena en Skyshowtime el primero de los ocho capítulos de esta nueva temporada, creada y escrita por Taylor Sheridan, en la que Joe (Saldaña) intenta mantener el equilibrio entre el deber y su vida familiar.

‘Sterling Point’ – Prime Video (5 de agosto)

Un drama adolescente que sigue a Annie Jacobson (Ella Rubin), una chica de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su padre adoptivo (Jay Duplass), la vida de Annie da un giro cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Canadá.

Una serie de ocho capítulos creada y dirigida por Megan Park (responsable de ‘Mi yo adulta’) y cuyo primer tráiler tuvo un acompañamiento de lujo: la canción ‘Look at My Life’, del nuevo álbum de Gracie Abrams.

‘Cien años de soledad’, segunda parte – Netflix (5 de agosto)

La segunda parte de la adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez llega a Netflix el 5 de agosto. Ocho episodios -el último se emitirá el 26 de agosto- dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno.

Esta nueva entrega se desarrolla a lo largo de 50 años, comenzando tras la firma del armisticio, que sin embargo no lleva la paz a Macondo. Aureliano Segundo se casará con Fernanda del Carpio y José Arcadio Segundo logra conectar Macondo con el resto del mundo.

‘La Jedi número 9’ – Disney+ (5 de agosto)

Dentro de la saga ‘Star Wars: Visions Presenta’, el 5 de agosto llega a Disney+ ‘La Jedi número 9’, una miniserie de anime de Lucasfilm que retoma la trama poco después de los acontecimientos de los cortometrajes de Visions ‘Jedi número 9’ y ‘Jedi número 9: Hija de la esperanza’.

En la nueva serie, de ocho capítulos, Lah Kara continúa entrenándose en los caminos de los Jedi bajo la tutela del Margrave Juro y se lanza, junto al resto de los aprendices, a la misión de salvar a su padre. EFE

agf/pcc

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