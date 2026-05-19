Una de las armas empleadas en la mezquita de San Diego tenía grabado un mensaje de odio

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Washington, 19 may (EFE).- Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que el lunes mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego, en California (EE.UU.), tenía grabado un mensaje de odio, según informó este martes la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.

El dato puede resultar clave en las pesquisas que llevan a cabo autoridades locales y federales sobre el suceso, que se investiga como un delito de odio.

La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.

Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta de suicidio, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego aseguró hoy en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que habían «recibido múltiples amenazas» de tipo violento.

También contó que durante el tiroteo los alumnos de la escuela que alberga la mezquita para niños de entre cinco y nueve años fueron parapetados por maestros y tutores dentro de las aulas antes de ser escoltados fuera del edificio por la policía.

Cinco personas, entre ellos dos atacantes adolescentes y un guardia de seguridad, murieron este lunes en un tiroteo en la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California, que las autoridades investigan como un delito de odio. EFE

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