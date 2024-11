Una de las disidencias de FARC que negocia la paz con Gobierno anuncia escisión

Bogotá, 20 nov (EFE).- Los autodenominados Comandos de la Frontera y la Coordinadora guerrillera del Pacífico, disidencias de las antiguas FARC, anunciaron este miércoles su escisión de la Segunda Marquetalia, grupo armado liderado por ‘Iván Márquez’, y su intención de seguir negociando la paz con el Gobierno colombiano.

En un comunicado, estos dos grupos indicaron que las recientes declaraciones de ‘Iván Márquez’ son «un claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad» en el camino de «búsqueda de la paz, los cambios en los territorios y la reconcialización de las y los colombianos».

El fin de semana se hizo pública una carta del jefe de la Segunda Marquetalia a los países garantes de los diálogos de paz en la que desconocía el proceso de negociación, augurando una separación del grupo armado.

«Decisión que respetamos, pero no compartimos. La paz, los cambios democráticos y la reconciliación de los pueblos no puede girar alrededor de una persona o personas. La paz no es propiedad privada o exclusiva de unos; la paz es de las comunidades, que han sufrido durante décadas la exclusión y el abandono del Estado», indicaron en el comunicado.

En este sentido, reafirmaron su intención de «continuar el tránsito por el camino hacia la paz».

«Nos deslindamos del nombre de la Segunda Marquetalia y, en adelante, no utilizaremos esta sigla», concluyeron.

‘Iván Márquez’, que ha sobrevivido a varios atentados y ataques, tanto cuando integraba las FARC como cuando dejó el proceso de paz y volvió a la clandestinidad en la Segunda Marquetalia, ha sido dado por muerto en varias ocasiones, aunque todas han resultado ser falsas.

Estas negociaciones son el tercer proceso de paz que emprende el Gobierno de Gustavo Petro, después de los iniciados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC. EFE

