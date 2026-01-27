Una de las mayores exposiciones sobre Calder celebrará el centenario de su llegada a París

París, 27 ene (EFE).- El museo Fundación Louis Vuitton de París inaugurará esta primavera una de las mayores exposiciones sobre Alexander Calder, inventor del móvil, en coincidencia con el centenario de la llegada del escultor estadounidense a la capital francesa, que fue un hito clave en su carrera.

Titulada ‘Calder. Rêver en équilibre’ (‘Calder. Soñar en equilibrio’), la muestra se podrá visitar del 15 de abril al 16 de agosto próximos y reunirá en este museo un total de 140 esculturas, 33 pinturas, 41 obras en papel, 51 objetos artísticos (como joyas), 34 fotografías y dos instalaciones.

«En París va a convertirse en escultor», y en uno «revolucionario», destacó este martes Suzanne Pagé, directora artística de la Fundación Louis Vuitton, al presentar los detalles de la muestra a la prensa.

Por eso ‘Calder. Rêver en équilibre’ será una exposición con un «subtexto» que no podría emularse en ninguna otra gran capital del mundo, señaló por su parte Alexander S. C. Rower, nieto del escultor y presidente de la Fundación Calder.

La muestra, además de remarcar el centenario de la instalación de Calder en París en 1926, donde entró en contacto con vanguardistas como Joan Miró, Jean Cocteau o Man Ray, conmemora también los cincuenta años de su muerte, ocurrida el 11 de noviembre de 1976 en Nueva York.

Era también hora de revisitar su obra en París con una gran retrospectiva, apuntó este martes Pagé, ya que las últimas exposiciones dedicadas a Calder en la capital del Sena fueron en 1976, en el Museo de Arte Moderno, y posteriormente solo en 2009, en el Centro Pompidou.

‘Calder. Rêver en équilibre’ estará además profundamente en diálogo con el edificio que sirve de sede a la Fundación Louis Vuitton, ubicado al oeste de París y obra del arquitecto canadiense Frank Gehry, según avanzó este martes Jean-Paul Claverie, consejero del presidente del museo, el magnate Bernard Arnault (LVMH).

De hecho el propio Gehry, que falleció en diciembre pasado y era un gran admirador de Calder, participó también en algunas etapas de la concepción de esta muestra.

Calder fue una figura revolucionaria del arte al introducir el movimiento real en la escultura con sus «móviles», como los bautizó Marcel Duchamp. EFE

