Una de las obras maestras de Lucian Freud saldrá a subasta por primera vez en Londres

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Guillermo Garrido

Londres 29 may (EFE).- ‘Sleeping by the Lion Carpet’ (Durmiendo junto a la alfombra del león), una de las obras más representativas de Lucian Freud, uno de los grandes pintores ingleses del siglo XX, saldrá por primera vez a subasta el próximo 24 de junio en Londres.

La obra, ejecutada entre 1995 y 1996, muestra a su amiga Sue Tilley, una mujer gruesa, tranquilamente desnuda y sentada en una butaca, en un lienzo de colores cálidos y ocres. Sue parece estar esperando a que el pintor capte la belleza del momento cotidiano.

Tres décadas después, y a los pies del cuadro, Sue cuenta a EFE que tuvo que posar tres días por semana durante nueve meses: «Creo que es bueno, porque da confianza a otras mujeres de tallas grandes que piensan: ‘Oh, si ella puede quitarse la ropa, yo puedo’. (…) No suelo andar desnuda por ahí, la verdad -ríe-, pero en esta ocasión no me importó», dice Tilley.

La protagonista del cuadro rememora aquellos meses: llegaba allí temprano por la mañana y volvía a casa después de comer. «Simplemente me sentaba en la butaca y él me pintaba y charlábamos un rato», recuerda.

‘Durmiendo junto a la alfombra del león’ es el último trabajo de una serie de cuatro en las que Tilley posó para su amigo.

«En el primer (posado) yo estaba en el suelo. Eso fue horrible», dice la musa de esta serie freudiana, en referencia a ‘Evening in the Studio’ (La tarde en el estudio, 1993); en los dos siguientes ya pasó a un sofá.

Después llegaron ‘Benefits Supervisor Resting’ (Supervisora de beneficios descansando, 1994), ‘Benefits Supervisor Sleeping’ (Supervisora de beneficios durmiendo, 1995) y esta emblemática creación que sale a subasta el próximo 24 de junio, con un valor estimado de 35 millones de libras (40 millones de euros).

Para Tilley fue fantástico «escucharlo a él, sus historias, y verlo trabajar. Un caballero divertidísimo, (…) alrededor de su estudio estaban todos los cuadros en los que trabajaba. Cada vez que ibas allí veías cómo iban cambiando. Lo disfruté mucho», rememora.

Obra maestra al mejor postor

A la casa Sotheby’s le complace ser el escaparate de esta obra de Freud, abierta al público desde el próximo 10 de junio hasta la víspera de su puja en el centro de Londres.

«Esta es una obra que destaca entre toda la obra de Lucian. Creo que no hay mejor ejemplo de la figuración y su práctica», afirma a EFE el experto en arte contemporáneo de la casa de subastas Tom Eddison, que considera a Freud «uno de los más grandes pintores de la figura humana del siglo XX».

Freud fue un pintor que se opuso a la corriente del expresionismo abstracto y al arte pop minimalista y comenzó a pintar a finales de la década de los 40 del siglo pasado. «Cincuenta años después vemos la culminación de todos sus esfuerzos», declara Eddison.

El experto de Sotheby’s ilustra el interés que el pintor británico despierta en el mercado: «Hemos visto una extraordinaria variedad de coleccionistas de todo el mundo interesados en su obra, (que) se ha expuesto en museos, una y otra vez.»

‘Durmiendo junto a la alfombra del león’ estuvo recientemente en las paredes de la National Portrait Gallery en ‘Lucian Freud: El dibujo convertido en pintura’, y anteriormente en su vecina National Gallery, ambas de Londres.

«Es un cuadro para coleccionistas de obras maestras. Es una obra digna de museo», sostiene Eddison.

La protagonista y musa de Freud, Sue Tilley, espera que quien lo adquiera «sea alguien que lo compre y lo ame por lo que es, en lugar de comprarlo por su valor o por cuánto dinero podría ganar en el futuro. Así que me gustaría que quien lo compre sea un verdadero amante del arte.» EFE.

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