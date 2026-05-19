Una decena de barcos navegan hacia Gaza tras más interceptaciones de Israel a la flotilla

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(Actualiza con nuevos detalles de un comunicado difundido este martes)

Redacción internacional, 19 may (EFE).- Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran el lunes más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos españoles y latinoamericanos.

El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba hasta las 9:00 GMT las trayectorias de las 10 embarcaciones operativas. Las que van en cabeza se situaban a esa hora a menos de 100 millas náuticas de la costa de Gaza (unos 185 kilómetros)

En un comunicado difundido este martes, Freedom Flotilla Coalition (una de las organizaciones que participan en la expedición) indica que 70 activistas se encuentran en los diez barcos que siguen en ruta hacia Gaza, mientras que cifra en 400 los «participantes civiles desarmados» de 45 países que han sido «secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes».

«Sus barcos han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del derecho internacional por parte del Gobierno israelí», añade la nota de Freedom Flotilla Coalition.

Indican, además, que el buque «prisión» en el que fueron recluidos los capitanes, tripulación y activistas tras las interceptaciones del lunes se ha desplazado lentamente hacia el puerto israelí de Ashdod.

Según los organizadores de la flotilla, el último barco abordado fue uno de bandera polaca en el que navegaban nueve personas, entre ellas cinco con nacionalidad francesa, otras tres del Reino Unido, Irlanda y Turquía y el español Pablo Quesada Martin, uno de los 45 españoles que se estima que forman parte de la misión.

El joven español denunció en Instagram que su barco estaba siendo asaltado la noche del lunes por militares israelíes, tras lo cual se desconoce su paradero, así como la de participantes de México, Chile, Australia y otros países, cuyos Gobiernos han pedido información a las autoridades del Estado judío.

Al menos 54 embarcaciones con unas 500 personas zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona rumbo a Gaza, pero la amplitud de la flotilla ha quedado diezmada por dos olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

La flota fue interceptada frente al litoral suroeste de esta isla mediterránea, según sus organizadores, que denuncian la detención de varios participantes, entre ellos la hermana de la presidenta de Irlanda y exparlamentaria izquierdista, Catherine Connolly.

Los activistas denuncian que se hayan vuelto a interceptar embarcaciones que participan en una misión humanitaria pese a que los Gobiernos y la Comisión Europea fueron informados previamente de la expedición y de que se solicitó «protección» en un Mediterráneo «plagado» de buques de la OTAN.

Las embarcaciones forman parte de una gran flota integrada por tres grupos: la Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition -que aún mantiene en navegación el barco llamado Lina Al-Nabulsi- y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association.

Este pasado lunes, Israel pidió a las naves de la flotilla que dieran marcha atrás en su viaje. «Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente», advirtió en un comunicado. EFE

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