Una decena de palestinos heridos por ataques de colonos israelíes en Cisjordania ocupada

2 minutos

Jerusalén, 4 dic (EFE).- Una decena de palestinos resultaron heridos este jueves en distintos ataques de colonos israelíes ocurridos en tres puntos diferentes de la Cisjordania ocupada, informó la Media Luna Roja Palestina.

Siete agricultores resultaron heridos en un ataque de colonos al norte de la gobernación de Hebrón (sur de Cisjordania ocupada), cuando israelíes armados del asentamiento ilegal de Karmei Tzur les agredieron con piedras, porras y gas pimienta, tratando de acceder a sus tierras.

Los trabajadores fueron trasladados en ambulancia al hospital Mahmoud Abbas, ubicado en la ciudad de Halhul (Hebrón), indicó a EFE una fuente de la Media Luna Roja.

Además, la Media Luna Roja Palestina atendió y derivó a un hospital cercano a un padre y una hija que también fueron agredidos por otro grupo de colonos, en un altercado en el que les incendiaron el coche familiar, cerca del asentamiento de Eli (centro-norte de Cisjordania).

Por otra parte, la organización humanitaria atendió a un hombre de 64 años en otro ataque de colonos próximo al cruce de Karameh, al este de Jericó junto al río Jordán.

Este es el único paso terrestre directo entre Cisjordania y Jordania que, tradicionalmente, han usado palestinos y viajeros para salir por tierra, pero que Israel ha cerrado puntualmente durante los últimos dos años con el conflicto en Gaza como telón de fondo.

Un informe publicado esta semana por La Plataforma, una coalición de 12 organizaciones de derechos humanos israelíes, detalla que, entre 2023 y 2024, se registraron alrededor de 1.200 incidentes de violencia de colonos.

«En 2025, la situación se intensificó hasta convertirse en una expulsión masiva: 44 comunidades de pastores palestinos fueron completamente desplazadas y otras 10 parcialmente desalojadas, lo que afectó a 2932 personas, incluidos 1326 niños», señalaba dicho informe.

Cisjordania está sufriendo un aumento de los ataques de colonos contra palestinos, ante la permisividad generalizada de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes.

De hecho, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el pasado 13 de noviembre se produjeron 1.017 asesinatos de palestinos en Cisjordania, incluidas las muertes en ataques o redadas del Ejército israelí.

Asimismo, en octubre de este año, se registraron más ataques de colonos en Cisjordania (260) que en cualquier otro mes desde 2006, de acuerdo a la citada oficina de Naciones Unidas. EFE

