Una delegación bielorrusa visita Corea del Norte y firma un «protocolo de cooperación»

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Seúl, 15 jul (EFE).- Una delegación del Partido Comunista de Bielorrusia mantuvo un encuentro con el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Song-nam, en Pionyang, donde ambas partes firmaron un «protocolo de cooperación», según publicó este miércoles la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

La delegación, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista bielorruso, Serguéi Sirankov, se reunió este martes con Kim «en un ambiente cordial», detalló la agencia, que no dio detalles sobre el contenido del protocolo que firmaron.

En abril, el Gobierno bielorruso anunció su intención de abrir una embajada en Pionyang antes del 1 de agosto, en medio de las crecientes muestras de entendimiento tras la visita en marzo del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, al país.

Durante su visita, Lukashenko firmó con el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, un acuerdo de amistad y cooperación entre ambas naciones.

El aislado régimen norcoreano ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia.

Minsk, al igual que Pionyang, ha sido uno de los principales apoyos militares y logísticos de Moscú en su invasión de Ucrania. EFE

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