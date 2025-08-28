Una delegación comercial china de visita a Estados Unidos esta semana

The Swiss voice in the world since 1935

El representante chino para el comercio internacional, Li Chenggang, viaja esta semana a Estados Unidos al frente de una delegación para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses, indicó el jueves el Ministerio de Comercio en Pekín.

«China tiene la intención de cooperar con Estados Unidos para seguir aprovechando el mecanismo de consultas económicas y comerciales chino-estadounidense, resolver los problemas existentes mediante un diálogo y consultas en pie de igualdad, y salvaguardar conjuntamente el desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos», declaró ante la prensa una portavoz del ministerio, He Yongqian.

La delegación se dirige a Estados Unidos tras una visita a Canadá concluida el miércoles, añadió.

Pekín y Washington libraron una auténtica guerra comercial a principios de año, respondiendo cada uno a los aumentos arancelarios del otro, hasta alcanzar 125% y 145%, respectivamente.

Desde entonces las negociaciones entre las dos principales potencias económicas mundiales permitieron reducir las tensiones.

Al término de varias reuniones entre responsables chinos y estadounidenses en los últimos meses, ambos países acordaron mantener 30% y 10% los aranceles que se imponen mutuamente, una tregua vigente por ahora hasta noviembre.

