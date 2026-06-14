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Una delegación de Catar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo entre Irán y EE.UU.

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Teherán, 14 jun (EFE).- Una delegación de Catar viajó este domingo a Teherán para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece inminente, informaron medios iraníes.

La agencia ISNA indicó que uno de los consejeros del ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Teherán para “impulsar las conversaciones entre Teherán y Washington”.

Por su parte, la agencia Tasnim confirmó la llegada de los cataríes a la capital iraní para tratar los “últimos acontecimientos del proceso diplomático”.

Catar es junto con Pakistán uno de los mediadores entre Irán y Estados Unidos para lograr una acuerdo de paz, que todo indica que se firmará pronto aunque se desconoce la fecha concreta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó también ayer que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmaría hoy.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

Estados Unidos, Pakistan e Irán han coincidido en que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica. EFE

jlr/jgb

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