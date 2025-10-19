Una delegación de Hamás llega a El Cairo para supervisar el alto el fuego en Gaza

2 minutos

(Actualiza con detalles e información de una fuente de seguridad egipcia)

Jerusalén/El Cairo, 19 oct (EFE).- Una delegación de líderes de Hamás llegó este domingo a El Cairo para dar seguimiento a la implementación del acuerdo de alto el fuego con Israel con mediadores, facciones y fuerzas palestinas, tras la escalada de las hostilidades en el enclave.

La misión busca «garantizar que todas las partes cumplan con los compromisos asumidos y avanzar en la estabilización de la situación en Gaza», informó la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

La delegación, encabezada por el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, mantendrá reuniones «en las próximas horas» con mediadores egipcios y representantes de las facciones palestinas para evaluar los próximos pasos y resolver posibles incumplimientos del alto el fuego.

Una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE, bajo condición de anonimato, que Hamás busca «debatir maneras de consolidar la tregua y detener las reiteradas violaciones israelíes documentadas por las facciones palestinas en los últimos días».

Esta mañana, tropas israelíes se enfrentaron, presuntamente, a una unidad de la Policía de Hamás en la Franja de Gaza. El Ejército israelí alegó que combatientes del grupo islamista atacaron con un misil antitanque a los ingenieros que trabajaban en Rafah y que después abrieron fuego contra los soldados.

Por su parte la Fuerza Radea, una unidad de la Policía del Gobierno de Hamás en Gaza, dependiente de su Ministerio de Interior, dijo haber llevado a cabo esta mañana una operación en Rafah para dar caza a Yasser Abu Shabab, líder de una milicia opositora que se asienta en esta zona en colaboración con el Ejército de Israel.

Sin embargo, Hamás y su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, se han desvinculado en sendos comunicados de la escaramuza, asegurando que ambos cumplen con el acuerdo de alto el fuego y acusando a Israel de buscar cualquier pretexto para violar la tregua.

En torno a una veintena de personas han muerto desde esta mañana en los bombardeos israelíes, que han afectado toda la Franja. EFE

ybp-se-rsm/fpa