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Una delegación de Hamás viaja a El Cairo para negociar el alto el fuego en Gaza

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Jerusalén, 5 jun (EFE).- El grupo islamista Hamás anunció este viernes que una delegación de su cúpula dirigente se desplazará a El Cairo (Egipto) para participar en una nueva ronda de negociaciones sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, que comenzará este sábado y se prolongará durante varios días.

Según el comunicado de Hamás, la delegación encabezada por Jalil Al Jaya se reunirá con funcionarios y mediadores egipcios «con el objetivo de completar la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, detener los repetidos ataques sionistas contra la Franja de Gaza y encontrar los mecanismos adecuados para entrar en la segunda fase del acuerdo».

Además, Hamás señaló que sus representantes celebrarán encuentros con otras «facciones y fuerzas palestinas» para tratar de consensuar y coordinar «la respuesta a los desafíos que afronta la población palestina».

Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Israel, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

Sin embargo, Hamás mantiene su rechazo al desarme mientras no se cumplan los términos de la primera fase del acuerdo, que incluyen la retirada israelí del enclave.

Por ahora, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan con mediación de Egipto y Catar sin avances en la segunda fase del acuerdo, en un escenario marcado por el conflicto con Irán y las tensiones regionales, que han reducido la presión diplomática sobre el proceso de paz. EFE

ybp/rod

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