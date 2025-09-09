The Swiss voice in the world since 1935

Una delegación encabezada por un vice primer ministro ruso inicia visita oficial a Damasco

Beirut, 9 sep (EFE).- Una delegación rusa de alto nivel liderada por el vice primer ministro Alexander Novak llegó este martes a Damasco para tomar parte en una visita oficial, en medio de un acercamiento entre ambos países tras la caída del régimen sirio de Bachar al Asad, aliado clave de Moscú.

Novak, uno de diez vice primeros ministros rusos, y sus acompañantes fueron recibidos por el secretario general de la Presidencia siria, Maher al Sharaa, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Damasco, informó la televisión estatal de Siria, Al Ijbariya.

Durante la visita, la delegación mantendrá una serie de encuentros con las autoridades locales para abordar asuntos económicos, políticos, de defensa y de seguridad, explicó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Su llegada se produce algo más de un mes después de que los ministros de Exteriores y Defensa sirios, Asaad Shaibani y Murhaf Abu Qasra, viajaran a Moscú en la primera visita de alto nivel desde el país árabe después de que el pasado diciembre fuera derrocado Al Asad.

Tanto el presidente ruso, Vladímir Putin, como su nuevo homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, han apostado por el pragmatismo en sus relaciones, obviando el apoyo militar que Moscú aportó a Al Asad durante casi una década y que la aviación rusa bombardeaba a grupos entonces opositores vinculados a las actuales autoridades.

Ambos líderes hablaron por teléfono el pasado febrero, cuando acordaron continuar los contactos para elaborar una agenda para la cooperación bilateral, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre el futuro de las bases militares rusas en territorio sirio.

Rusia aprobó a finales del pasado año una ley que permite excluir de la lista de organizaciones terroristas a la alianza islamista Organismo de la Liberación del Levante, fundada por Al Sharaa y hasta hace nueve meses rival de las tropas rusas en Siria. EFE

