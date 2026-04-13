Una delegación peronista va a cumbre global de Barcelona para “contar el fracaso” de Milei

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Buenos Aires, 13 abr (EFE).- Una delegación argentina, organizada por la expresidenta y líder del peronista Partido Justicialista, Cristina Fernández, participará en Barcelona en la cumbre global de líderes en defensa de la paz y la democracia que ha convocado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la que asistirán los jefes de Estado de Brasil, Colombia, México y Uruguay.

“Vamos a contar el rotundo fracaso del Gobierno de Milei, a quien aplauden en los encuentros de extrema derecha y en Argentina cada día lo repudian más», dijo a EFE el senador Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien encabezará la comitiva que participará en la cumbre el 18 de abril y antes de partir hacia España.

El ultraderechista Milei, al frente del Gobierno argentino desde diciembre de 2023, «está sometiendo a nuestra sociedad a un sacrificio inútil, ya perdieron su empleo más de 300 mil trabajadores y cerraron más de 23 mil empresas, casi el 5% de las empresas registradas», afirmó De Pedro.

El senador agregó que «la llegada al poder de figuras extremas como la de Milei ha sucedido en muchos otros países, un signo de época», y consideró que el intercambio con dirigentes de otros países «servirá para encontrar una mirada común”.

La delegación llevará a la cumbre un diagnóstico crítico sobre la situación de Argentina, con foco en las denuncias de persecución judicial contra Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por irregularidades en la concesión de obras viales.

El peronismo, y en concreto el Partido Justicialista, considera la condena contra Fernández una práctica de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial con fines políticos.

A esta cumbre, convocada por el español Pedro Sánchez, en calidad de presidente de la Internacional Socialista, ya han confirmado su presencia los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de México, Claudia Sheinbaum; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

“La presencia de Lula, quien estuvo encarcelado por hacer un excelente Gobierno en Brasil, nos permite hablar de la persecución a Cristina (Fernández). Sabemos que es parte de un mecanismo regional e internacional que busca reordenar el poder sacando de la cancha a los principales dirigentes y disciplinando al resto”, explicó De Pedro.

Los representes argentinos expresarán en Barcelona, además, su “rechazo a la escalada belicista que impulsan Estados Unidos e Israel” y su apoyo a “la resolución pacífica de conflictos y la no injerencia internacional”.

Además de Sánchez, Lula da Silva, Petro, Sheinbaum y Orsi, acudirán a esta cumbre progresista el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el sudafricano Cyril Ramaphosa. EFE

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