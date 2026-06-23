Una delegación talibán discute en Bruselas con la CE sobre repatriación de migrantes

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Bruselas/Kabul, 23 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este martes la celebración de una reunión «a nivel técnico» con una delegación talibán como representantes del Gobierno de facto de Afganistán para discutir la deportación a este país de migrantes en situación irregular.

«Los servicios de la Comisión y Suecia copresidieron hoy en Bruselas una reunión a nivel técnico con representantes a nivel técnico de las autoridades de facto de Afganistán, responsables del retorno y la readmisión», dijo a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

El encuentro estuvo centrado «en las personas que han cometido delitos graves y que representan una amenaza para la seguridad».

En la reunión participaron otros 15 Estados miembros -que no especificaron y entre los que no estaba España, según fuentes diplomáticas-, «lo que permitió dar seguimiento a las conversaciones técnicas celebradas en enero de 2026 en Kabul, en particular con respecto a la identificación de los repatriados, la expedición de documentos de viaje y su retorno», detalló el portavoz.

Durante la rueda de prensa diaria de la Comisión de este martes, el portavoz comunitario de Interior y Migraciones, Markus Lammert, evitó pronunciarse sobre este encuentro y esgrimió «motivos de seguridad» para este silencio por parte de Bruselas sobre la fecha exacta del mismo.

Una fuente del Gobierno de facto de Afganistán, no obstante, ya había confirmado hoy que la delegación que viajó a Bruselas estaría liderada por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán, junto a funcionarios de varios departamentos.

Servicios consulares para afganos en Europa

Según dijeron a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores del Gobierno de facto talibán, el eje de las conversaciones fue la posible reanudación de los servicios consulares integrales para los afganos en toda Europa. Las conversaciones también abarcaron medidas de fomento de la confianza, el establecimiento de presencia consular y los mecanismos para facilitar un proceso digno para los afganos retornados.

«El punto principal del orden del día fue la reanudación de los servicios consulares integrales para los afganos en toda Europa, incluidas las deliberaciones sobre la necesidad de medidas de fomento de la confianza, la presencia consular y un proceso digno para los retornados», explicaron las fuentes a EFE.

Aunque no se anunciaron acuerdos formales, las reuniones se caracterizaron como constructivas. Los funcionarios implicados en las conversaciones expresaron su esperanza de que este acercamiento contribuya a un mayor diálogo y a la mejora de los servicios consulares para los afganos que viven en el extranjero.

«Las reuniones fueron constructivas y se espera que contribuyan a avances positivos y ayuden a crear las condiciones para salvaguardar los derechos consulares de los afganos residentes en el extranjero», añadieron las fuentes.

La CE, asimismo, evitó dar detalles sobre si hubo mujeres en la delegación talibán que ha participado en el encuentro, al ser preguntada por este tema en rueda de prensa.

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, calificó a mediados de abril como «sumamente preocupantes» los planes de la Comisión de celebrar estas reuniones. EFE

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