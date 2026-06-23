Una delegación talibán viaja a Bruselas para reunirse con representantes de la UE

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Kabul, 23 jun (EFE).- Una delegación del Gobierno talibán de Afganistán viajó este martes a Bruselas para reunirse con representantes de la Unión Europea, en el que sería el primer encuentro acogido por la UE con representantes talibanes desde que tomaron el poder en 2021, de confirmarse oficialmente por Bruselas.

«La delegación ha partido y mantendrá reuniones hoy en Bruselas. Se reunirá con algunos representantes de la Unión Europea», dijo la fuente, que precisó que el grupo está encabezado por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán.

Según la fuente, las conversaciones abordarán «varios asuntos importantes, incluidos el tema de los refugiados». EFE

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