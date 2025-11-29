Una delegación ucraniana se reunirá con Rubio, Witkoff y Kushner en Florida este domingo

2 minutos

Los Ángeles, 29 nov (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunirán mañana domingo en territorio estadounidense con una delegación de funcionarios ucranianos para abordar un plan de paz propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un alto funcionario del Gobierno del presidente Donald Trump reveló este sábado los planes del encuentro que ocurrirá en Florida, donde ya se encuentra Rubio, pero sin revelar detalles.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este sábado la llegada a Estados Unidos de la delegación, liderada por el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov.

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente Trump.

Sin embargo, el martes pasado el mandatario estadounidense resaltó que no recibirá al presidente Zelenski en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo sobre la mesa.

Trump recordó que su equipo ha logrado «avances significativos con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania».

«El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo», añadió el presidente.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que EE.UU. le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar «socavar» el proceso de paz.

La reunión entre la delegación ucraniana y el equipo de Trump se da antes de que Witkoff viaje la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario Vladimir Putin, en busca de avanzar en la negociación para poner fin al conflicto.

Se espera que Witkoff llegue a la capital rusa posiblemente también sea acompañado por Kushner, asesor y yerno de Trump. EFE

amv/eav