Una disputa entre Argelia y Marruecos estanca la sesión de la Unesco sobre el caftán

1 minuto

Nueva Delhi, 10 dic (EFE).- La inscripción del caftán como patrimonio inmaterial de Marruecos se topó este miércoles con un obstáculo en la Unesco, después de que la delegación de Argelia presentara una enmienda de última hora al proyecto de decisión, desencadenando un tenso debate en el Comité sobre el origen y la propiedad cultural de esta prenda en el norte de África.

En una intervención atípica, la delegación argelina tomó la palabra justo antes de la votación para cuestionar la legitimidad del expediente presentado por Rabat.

Argelia acusó a su vecino de haber modificado la documentación «fuera de los plazos previstos por la Convención» y denunció que varios archivos fueron colgados en línea con cambios sustanciales de última hora.

La delegación argelina sostuvo que la prenda forma parte de una herencia regional que no pertenece en exclusiva a Marruecos y aseguró que el expediente incorpora elementos que Argelia ya tiene inscritos en la UNESCO, en una referencia velada a tradiciones como el traje nupcial de Tlemcen.

A pesar del respaldo mayoritario de la sala a las conclusiones técnicas, la insistencia de las objeciones y la sucesión de turnos de palabra mantienen en suspenso la decisión final sobre el caftán, con la Secretaría del Comité tratando de encauzar un consenso que permita y oficializar —o posponer— la inscripción. EFE

lgm-igr/cg