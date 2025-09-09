Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza fue atacada en el puerto de Túnez
Argel, 9 sep (EFE).- Uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), fue atacado por un dron este martes, según confirmaron tripulantes de la embarcación.
«La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de sus embarcaciones principales, conocida como el ‘Barco Familiar’, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por lo que se sospecha es un dron», indicaron en su cuenta de X.
Detallaron que el barco navegaba con bandera portuguesa y «todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo», al tiempo remarcaron que ataques como este «dirigidos a intimidar y frustrar» no los detendrán. EFE
